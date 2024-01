LA FOTO NOTIZIA Auto si trasforma in una palla di fuoco mentre procede sulla statale: le foto

E' stato bravo l'autista di una piccola berlina a restare con il sangue freddo quando ha visto divampare un vero e proprio incendio nella coda della sua auto che era alimentata a metano Dopo poche decine di metri ha trovato il posto giusto dove fermare l'auto e velocemente mettersi in salvo da quel rogo che cresceva sempre di più. L'uomo è rimasto illeso ed ha chiamato.-i Vigili dl Fuocco che hanno inviato la squadra di Foligno per risanare quanto prima la Statale. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 13,30 in località Torre di Montefalco. Nessun ferito.