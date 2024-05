Albero crolla sulla strada, traffico bloccato per ore

Problemi lungo le strade dell'Umbria a causa di un albero crollato nella mattinata di venerdì 31 maggio.

"Traffico temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 3 “Via Flaminia”, al km 162,000 , all’altezza di Foligno", specifica una nota di Anas.

Sul posto, prosegue la nota, "sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile". Il traffico è stato poi riaperto intorno alle 11 a senso unico alternato.