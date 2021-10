Incidente stradale mortale sulla Marscianese, addio alla 33enne Mara. Sconvolti gli amici: "Ora proteggi dall'Alto i tuoi tre figli"

Mara Ortolani aveva 33 anni, tre figli piccoli, svolgeva la professione di parrucchiera. La sua vita è stata drammaticamente interrotta ieri notte mentre stava tornando a casa, nella sua Torgiano. Un incidente drammatico - sono in corso le analisi e i rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Todi -: l'auto che finisce prima fuori strada, poi abbatte una piccola recinzione per impattare contro il tronco di un grande pino. Molto probabilmente la fuori-uscita di carburante - la sua auto è alimentata a Gpl - ha determinato l'incendio: le fiamme hanno avvolto l'abitacolo e per la giovane mamma umbra non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi del personale del 118. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme a tempo record ma non è bastato. Il dramma è avvenuto lungo la strada Marcianese in un'area periferica del comune di Deruta.

Dopo l'identificazione della vittima, la notizia si è sparsa velocemente gettando nella disperazione la comunità di Torgiano e non solo. Mara era molto conosciuta e in tantissimi hanno voluto dedicare un ricordo, un saluto e una foto - che non pubblicheremo ndr - insieme a lei per evocare i giorni belli vissuti insieme. "Ti voglio ricordare così !!!! Con il tuo sorriso e il tuo essere mamma di tre meravigliose creature ! Proteggili sempre": scrive Selene pensando anche alle povere tre creature rimaste senza la mamma. E ancora: "Mara Ortolani nn posso credere che sei volta via. Proteggi i tuoi figli e tutta la tua famiglia ti ricorderò sempre con il tuo splendido sorriso". "La tua allegria nonostante i tuoi mille problemi! La tua voglia di vivere ! Mara Ortolani resterai sempre nel mio cuore".