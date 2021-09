IN BREVE Incidente stradale sulla E45: auto si ribalta, ferito il conducente, traffico bloccato

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla E45: il conducente di una utilitaria ha perso il controllo prima sbandando e poi finendo contro il guard-rail che ha fatto da leva per il ribaltamento. L'auto è rimasta fortemente danneggiata: il conducente ferito e statto portato in Ospedale dal personale medico del 118. Le sue condizioni di salute non sono state ancora rese note. L'incidente - avvenuto lungo l E45 al km 40.100 - ha determinato un temporaneao blocco del traffico.