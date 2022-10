Tamponamento in superstrada, lunghe code in direzione di Perugia e di Foligno

Incidente sulla strada statale 75, in direzione di Foligno, e la superstrada si blocca.

Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento tra due auto, lieve e senza feriti, per bloccare la superstrada con lunghe code tra Rivotorto e Capitan Loreto, in direzione Foligno, nel tratto in cui si procede su una sola corsia a causa dei lavori di ripavimentazione.

Rallentamenti si registrano anche in direzione nord sia per il restringimento e il cambio di carreggiata, sia per i curiosi che rallentano per guardare le auto incidentate.

Sui social sono tante le segnalazioni della superstrada bloccata in direzione di Perugia e i consigli di uscire a Spello o a Cannara.