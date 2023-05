Magione, tampona un mezzo al lavoro sul raccordo: conducente in ospedale

Un incidente stradale è avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle a Magione, in direzione del capoluogo di regione.

Il conducente di un furgone, con targa straniera, ha tamponato un mezzo dell'Anas che svolgeva servizio di scorta a un macchinario per lo sfalcio dell'erba ai bordi della carreggiata.

I Vigili del fuoco di Perugia hanno soccorso il conducente del furgone straniero e lo hanno affidato al 118 per le prime cure e il trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuto personale Anas per ripristinare la viabilità.