Strada del Pantano, incidente stradale nella prima mattina di oggi: due feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina presto nel perugino lungo la strada del Pantano, al confine tra Perugia e il Comune di Umbertide. Le dinamiche del sinistro sono al momento ancora al vaglio diretto delle forze dell'ordine che hanno richiesto l'intervento degli addetti sanitari del 118 per prestare le prime cure a due feriti, entrambi uomini. Il più grave è un 54enne che è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia per via di un politrauma; non sarebbe però in pericolo di vita ma non si esclude al momento il ricovero. Conseguenze invece più lievi per un 35enne considerato lievemente ferito e anche lui al Pronto Soccorso in codice verde.