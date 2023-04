STATALE 75 Auto colpisce violentamente la colonnina del distributore: un ferito, scatta la chiusura dell'impianto

Per cause ancora ad accertare, nel tardo pomeriggio di oggi, in un distributore lungo la statale 75 in direzione Perugia - all'altezza di Bastia Umbra - un automobilista ha colpito violentamente, danneggiando in maniera pericolosa, la colonna di distribuzione del carburante (ADBlue). Nella stazione c'erano anche altre auto in sosta e a fare rifornimento. Per fortuna il forte impatto non ha creato esplosioni e incidenti anche dato dal fatto che il carburante fatto uscire dalla colonnina è un addittivo considerato non infiammabile secondo gli addetto ai lavori. Sul posto, unitamente ai vigili del fuoco, gli agenti hanno provveduto a chiudere temporaneamente il distributore, in attesa della pulizia e ripristino. L'autore dell'incidente è un italiano di 55 anni che ha riportato ferite ed stato trasferito per accertamenti al nosocomio di Assisi.