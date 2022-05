Schianto tra auto e furgone, muore una ragazza sulla vecchia Flaminia

Incidente mortale questa mattina lungo la strada statale 3 nei pressi di Spoleto. Lungo il vecchio tratto della Flaminia si sono scontrati, per cause in via di accertamento, un'automobile e una furgone.

Alla guida della vettura una ragazza, morta sul colpo, inutili i soccorsi da parte dei vigili del fuoco prima e del personale del 118 dopo. Il conducente del furgone, invece, è stato portato in ospedale in codice giallo. Sul posto per i rilievi la polizia.