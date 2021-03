Scontro tra bus di linea e una vettura all'altezza dell'ex Etoile: sei feriti

Sei feriti ma nessuno in gravi condizioni. E' questo il bollettino medico dell'incidente avvenuto a Perugia nel tardo pomeriggio di oggi tra un bus di linea e una automobile. Lo scontro, per cause tutte da accertate, è avvenuto all'altezza dell'ex discoteca Etoile: sul posto sono state inviate subito diverse ambulanze che si sono prese cure dei feriti e poi li hanno trasferiti direttamente all'Ospedale Santa Maria della Misericordia per i controlli del caso. I vigili del Fuoco hanno dovuto forzare la porta di servizio del mezzo di Bus Italia che era rimasta fortemente danneggiata per mettere in sicurezza e affidare ai sanitari l'autista. Le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi per accertare le dinamiche del sinistro.