Grave incidente sotto la galleria del Raccordo: 10 auto coinvolte, ci sono feriti. Strada chiusa in direzione Bettolle

Un grave tamponamento a catena si è verificato intorno lle 15.30 di oggi sul Raccordo Perugia-Bettole all'interno della galleria di Madonna Alta in direzione Lago Trasimeno. Per cause ancora da accertare il sinistro ha coinvolto dieci auto dando vita ad una pericosa carambola impossibile da evitare. Ci sono diversi feriti ma non si conoscono le condizioni e i codici di invio al Pronto Soccorso. L'uscita consigliata è lo svincolo di S.Faustino dato che è chiusa la galleria chiusa in direzione Bettolle. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.