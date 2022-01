Non si danno la precedenza in prossimità di una strettoria e si scontrano: multati due automobilisti disattenti

I Carabinieri della Stazione di Citerna sono intervenuti per un incidente sulla strada provinciale 100 nel comune di Citerna .

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una donna di 35 anni ed un uomo di 50. Entrambi i conducenti, secondo la ricostruzione dell'incidente, in prossimità di un restringimento della carreggiata, non hanno moderato la velocità e rispettato la segnaletica di avvertimento, scontrandosi con i rispettivi mezzi.

Entrambi i conducenti sono stati sanzionati con 84 euro per non aver moderato la velocità in un restringimento di carreggiata, laddove sussiste l’obbligo di fermarsi in caso di incrocio con altro veicolo.