Bevagna, auto contro bici in via Properzio: muore cicloturista francese di 70 anni

Auto contro bici a Bevagna, morta una cicloturista di 70 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Properzio a Bevagna. Sono in corso gli accertamenti della Polizia locale per stabilire la dinamica del sinistro che ha portato alla morte di una persona.

Sul posto è giunto anche un mezzo di soccorso del 118 con il personale che ha potuto solo constatare il decesso del cicloturista francese di 70 anni. Secondo una prima ricostruzione l’auto sulla quale viaggiava una famiglia in vacanza, si è scontrata con la bici condotta dalla vittima, che è caduta a terra, riportando gravi ferite.

Sul posto anche un equipaggio della Sezione Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Foligno.