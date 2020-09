Schianto sulla regionale 71, due ragazzi e un 44enne feriti: uno dei pazienti trasferito a Perugia

Incidente poco dopo le 13 a Terontola, lungo la strada regionale 71, ai confini tra le province di Arezzo e Perugia, nei pressi dell'Istituto Cesalpino. Coinvolte due automobili con a bordo 3 persone due ragazzi di 18 e 20 anni e un uomo di 44. Intervenuti sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. I feriti sono stati soccorsi con un'ambulanza infermierizzata, un'ambulanza blsd, attivato anche l'elisoccorso. Due pazienti, i più giovani coinvolti, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Maria alla Fratta, a Cortona. L'uomo di 44 anni, trasportato da Pegaso 1 in codice giallo, è stato trasferito invece all'ospedale di Perugia per trauma cranico commotivo“

