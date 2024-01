Schianto con l'auto la notte di Capodanno davanti all'ex chiesa di San Bevignate

Si schianta con l'auto davanti alla ex chiesa di San Bevignate nella notte del primo dell'anno. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 della notte a cavallo tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Un'automobilista percorreva ad alta velocità la via che conduce al cimitero monumentale quando ha perso il controllo del mezzo e ha divelto buona parte dei paletti di protezione del marciapiede di via Enrico dal Pozzo, all’altezza della ex chiesa di San Bevignate e prima del bar che si trova di fronte al parcheggio del cimitero. Il mezzo ha concluso la carambola proprio all’altezza del cimitero civico.

Un incidente che dimostra quanto le proteste dei residenti avessero ragion d'essere: perché è stato soppresso il divisorio della carreggiata a ridosso della chiesa, perché è stato tolto il dosso artificiale e perché non sono stati messi segnali stradali che inducano a ridurre la velocità?

Da quando sono stati conclusi i lavori di bitumazione del tratto viario, infatti, si sono verificati già altri due incidenti proprio nel tratto interessato della strada che porta dall'ex ospedale verso Casaglia.