Incidente mortale nella notte in provincia di Perugia: muore passeggero, ferito un bambino

Incidente mortale in provincia di Perugia nella tarda serata di oggi. Il sinistro è avvenuto nel comune di San Giusttino all'incrocio tra tra via Tifernate e via Fratelli Rosselli. L'impatto, per cause ancora da accertare, è avvenuto tra due vetture. La vittima - le generalità no sono state fornite in attesa della comunicazione ai parenti - era il passeggero di una delle due aute convolte nell'impatto mortale. Da quanto si apprende dai vigili del fuoco sono rimaste feriti anche altre 3 persone, tra cui un bambino. Tutti e tre sono stati presi in carico da parte del personale medico del 118 e poi smistati nei nosocomi di Città di Castello e Perugia. I rilievi, per capire le cause del sinistro, sono stati affidati ai Carabinieri di San Giustino.

(aggiornamento nel corso delle ore)