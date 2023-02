IN BREVE Scontro frontale tra due mezzi sulla E45: Vigili del Fuoco e 118 in azione, ci sono feriti

Due feriti e auto fortemente danneggiate: è il bilancio dello scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all'altezza dell'uscita Ripabianca lungo la E45. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente. Fondamentale il ruolo dei vigili del fuoco di Perugia che hanno messo le auto in sicurezza e aiutato i feriti a sottoporsi ai controlli del personale medico del 118 giunti sul posto. Come detto i feriti sono 2 e dalle prime indiscrezioni il codice per entrambi è quello "giallo" e quindi non sono in pericolo di vita.