Raccordo Perugia-Bettolle, lunghe file verso Ponte San Giovanni: scontro auto-furgone, un ferito (le foto)

Dalle 15 di oggi, a causa di un incidente, si stano registrando lunghe file sul Raccordo Perugia-Bettolle in direzione Ponte San Giov anni. La galleria dei Volumni è chiusa per consetire prima l'arrivo del personale medico del 118 e poi dei tecnici Anas e dei Vigili del Fuoco per rimuovere le auto accidentate e mettere in sicurezza il tratto interessato al sinistro. Sul versante della cronaca: lo scontro in galleria è avveuto tra due mezzi: si tratta di una berlina al cui interno c'erano dei turisti del Belgio e di un furgone da lavoro. Ad aver avuto la peggio è stato il conducento del furgone (che so è ribaltato andando a chiudere entrambe le corsie) che è stato affidato alle cure mediche del personale medico del 118 e poi portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia le sue condizioni non sono gravi.