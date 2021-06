Raccordo Perugia-Bettolle, scontro tra auto e camion nella galleria: traffico bloccato, l'intervento di Anas e Vigili del Fuoco

Traffico bloccato, ieri sera, per consentire il recupero di alcuni mezzi incidentati sul Raccordo Perugia-Bettolle. Lo scontro è avvenuto proprio all'interno della galleria tra Torricella e Magione: data l'ora tarda non ci sono stati particolari disagi né code. E' stato necessario togliere dalla strada con un rimorchio un camion che dopo lo scontro con una berlina non è riuscito a ripartire. Una operazione che ha comportato un dispiego di mezzi e di uomini sia dell'Anas che dei Vigili del Fuoco di Periugia. Nonostante lo scontro e i mezzi molto danneggiati non risultato alle forze dell'ordine e ai soccorritori feriti. La berlina, dopo l'impatto con il camion - le dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia che ha effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente -, è finita rovinosamente contro il muro della galleria.