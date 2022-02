Raccordo Perugia-Bettolle all'altezza di Corciano, grave carambola tra tre mezzi: autista in gravissime condizioni (le foto)

E' in gravi condizioni l'autista di un furgone rimasto vittima questa mattina di un incidente stradale. Si trova attualmente all'Ospedale di Perugia per le cure del caso. La prognosi al momento non è stata comunicata. L'incidente è avvenuto stamane alle 7 sul raccordo Perugia-Bettolle all'altezza dell'uscita di Corciano direzione nord. Il mezzo da lavoro, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponanto due mezzi pesanti rimanendo alla fine incastrato, praticamente distrutto il "davanti" del furgoncino. E' stato fondamentale l'intervento dei Vigili del Fuoco di Perugia che sono riusciti a tagliare le lamiere per liberare l'uomo - che non cosciente - per affidarlo al personale medico del 118. Le condizioni dell'autista sono subiuto apparse molto gravi.