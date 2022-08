Raccordo Perugia-Bettolle, traffico rallentano: Camion tampona furgone segnala-cantiere

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle si registrano rallentamenti in direzione Perugia tra gli svincoli di Magione e Mantignana (km 40,600) a causa di un incidente. Il traffico è consentito in corsia di sorpasso per permettere la rimozione di alcuni veicoli incidentati, l’esecuzione dei rilievi e la pulizia del piano viabile. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha riguardato un mezzo pesante che ha tamponato un veicolo adibito alla segnalazione di un cantiere mobile per lo sfalcio del verde, che stava operando per conto di Anas. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la normale transitabilità appena possibile.