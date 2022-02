Raccordo e E45 tra file e tanta rabbia; altra mattinata da dimenticare: pesano i lavori di ripristino dopo l'incidente del Tir

Altra giornata tra code, passo da lumaca e tanta rabbia sulla E45 all'altezza del perugino a causa delle conseguenze dell'incidente di ieri: un Tir intraversato dopo aver saltato la carreggiata; un miracolo che nessuno si sia fatto neanche un graffio. La cronaca di oggi, segnalata dalle forze dell'ordine e lettori, è come sempre all'insegna dell'incubo e riguarda anche lo scorrimento sul Raccordo oltre che sulla statale: intorno alle 9 di oggi sulla E45 le file iniziano a Balanzano in direzione Collestrada; stessa situazione da Collestrada a Perugia; Raccordo bloccato da Madonna Alta fino al luogo dell'incidente di ieri; file sia dalla direzione Bosco-Perugia sia per chi viene da Bastia. Tutto questo causa dei lavori di sistemazione e restringimento delle due carreggiata danneggiate dal Tir. E da vent'anni Perugia si divide su come migliorare l'infrastruttura, la politica non decide, l'ultimo progetto del Nodino è roba da guelfi e ghibellino. Evidentemente siamo ormai dipendenti da file e ritardi cronici.