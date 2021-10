Raccordo, camion in fiamme nella galleria dei Volumni: danni al tunnel e ipotesi chiusura per giorni e viabilità alternativa

Aggiornamento ore 18.37 - "Nella serata di oggi sarà ripristinata la circolazione in direzione Bettolle sul raccordo Perugia-Bettolle, tra Ponte San Giovanni e Piscille, dopo la chiusura della carreggiata a causa dell’incendio di un mezzo pesante all’interno della galleria “Volumni”. Il transito sarà provvisoriamente regolato a senso unico alternato in carreggiata opposta per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione e degli impianti tecnologici del tunnel, danneggiati dall’incendio per un’estensione di circa 50 metri. Al contempo proseguono le attività tecniche per valutare eventuali danni alla struttura", spiega una nota dell'Anas.

Ha provocato danni considerati importanti alla galleria dei Volumni sul Raccordo Perugia-Bettolle, il camion che trasportava carta che, per motivi ancora non specificati, si è incendiato diventando una palla di fuoco. I tecnici dell'Anas hanno effettuato dei sopralluoghi dopo che i vigili del fuoco hanno, con fatica, domato le fiamme e messo in sicurezza sia il tunnel che il mezzo pesante. Il primo verdetto - secondo quanto riportato a Perugiatoday.it da fonti verificate - è stato negativo ai fini di una riapertura in giornata tanto è vero che, alle 17,30, il Raccordo erta ancora chiuso a distanza di ore dall'incidente.

Il mezzo pesante inoltre è stato spostato dalla Galleria. E' previsto un ulteriore approfondimento da parte dei tecnici per quantificare I danni riportati alla struttura e progettare come e dove intervenire. Ma soprattutto capire quali saranno i tempi per l'inizio e la fine dei lavori. Questo vuol dire che molto probabilmente la Galleria dei Volumni interessata all'incendio resterà chiusa per diversi giorni. Da quanto si apprende si sta già lavorando all'istituzione di un doppio senso di marcia sulla corsia opposta. Intanto si registrano code sia sulla E45 tra Collestrada e Ponte San Giovanni che sulla viabilità interna in direzione Perugia.