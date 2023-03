Raccordo Perugia-Bettolle, ancora un incidente grave: un morto e due feriti dopo scontro tra auto e mezzo pesante

Ancora incidenti e caos sul Raccordo Perugia-Bettona nel tardo pomeriggio di oggi dopo un violento scontro che ha coinvolto più auto e mezzi. Chiuso il traffico temporaneamente tra Corciano e Mantignana in direzione Perugia. La chiusura, ha spiegato l'Anas, si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, tre persone sono rimaste ferite e sono state trasferite al nosocomio di Perugia; non è stata comunicata la gravità dei singolicasi. In via ancora non ufficiale ma è molto probabile che uno dei feriti sia morto poco dopo i primi soccorsi. Ma si attendono conferme ufficiali. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO - Anas ha confermato alle 20 di oggi la chiusura al traffico, per chi viaggia in direzione Bettolle, del Raccordo Autostradale “Perugia-Bettolle” all'altezza di Corciano. Lo scontro ha riguardato due auto e un mezzo pesante: c'è la conferma ufficiale sul decesso di una persona mentre altre due persone rimaste ferite sono state portate all'Ospedale di Perugia. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.

AGGIORNAMENTO - ORE 20.30 - Il deceduto è un giovanissimo classe 2003, appena ventenne, che è stato estratto dalle lamiere della sua auto: nonostante i soccorsi immediati non è stato possibile salvarlo, in pratica è morto sul colpo. Il giovane, da quanto si apprende, era residente a Castiglione del Lago. Non sono in pericolo di vita invece gli altri due feriti: entrambi 45enni e rispettivamente alla guida di una vettura e di un mezzo pesante coinvolti nel sinistro. Sono stati curati in Pronto Soccorso e nelle prossime ore dovrebbero essere rimandati a casa.