Ragazzi morti nell'incidente dopo la festa di compleanno, scontro tra periti sulla mancanza del guard rail

Due tecnici comunali sono accusati di omicidio colposo per la morte di Luana, Nico, Natasha e Gabriele, i quattro giovanissimi morti in un incidente stradale dopo una festa di compleanno.

I quattro ragazzi erano a bordo di un’auto che finì contro il muro di contenimento di un viadotto lungo la via Umbra, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre del 2022. Secondo la Procura di Perugia i due dirigenti sarebbero imputabili di omicidio stradale in quanto l'assenza della barriera di protezione avrebbe aumentato i rischi e contribuito all’esito mortale dello schianto. Il guard rail, infatti, era stato rimosso in quel punto dopo un incidente avvenuto nel 2018 e mai riposizionato, facendo così mancare i requisiti di sicurezza del tratto stradale.

I due dirigenti del Comune di San Giustino avrebbero “violato le norme in materia di circolazione stradale” con “colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia” quali dirigenti del settore lavori pubblici non avrebbero curato la manutenzione di via Umbra in San Giustino, “in quanto omettevano di ripristinare idonea barriera stradale di sicurezza”. I due, difesi dagli avvocati Vittorio Betti e Luca Fanfani, non hanno patteggiato la pena, ma potrebbero decidere per il rito abbreviato, dopo il deposito di una consulenza tecnica di parte che confuta le tesi della Procura di Perugia sugli interventi in quel tratto di strada.

Nel corso dell’udienza preliminare di domani, davanti al giudice Margherita Amodeo, si costituiranno parte civile i familiari dei ragazzi deceduti (di età compresa tra 17 e 22 anni), assistiti dagli avvocati Riccardo Vantaggi, Eugenio Zaganelli, Giacomo Bacchi, Marco Nicastro, Leonardo Gabrielli e Gloria Cangi.