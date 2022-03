Frontale tra due auto, due feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale a Città della Pieve nella serata di martedì 15 marzo. Per cause ancora in fase di accertamento sue auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 308, nella zona di Ponticelli.

Il bilancio del frontale è di due feriti, soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto anche i vigili del fuoco. Una delle auto è finita in un fosso dopo lo schianto, l'altra è finita in un campo a bordo strada.

I due feriti sono di Viterbo, uno di 45 e l'altro di 48 anni, trasportati al Santa Maria della Misericordia in codice giallo.