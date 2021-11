Grave incidente stradale sulla E45: perde il controllo dell'auto, sfonda barriera e finisce sulla strada sottostante (le foto)

Ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, poco prima di prendere lo svincolo di Ponte San Giovanni. Nell'impatto ha divelto le barriere, finendo sulla strada sottostante la E45. E la corsa si è fermata rovinosamente contro un muretto. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 9,30 quando sono entrati in campo, per i soccorsi, sia il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e anche i tecnici dell'Anas. Alla guida dell'auto - praticamente distrutta - c'era una donna di 43 anni che, dopo le prime cure, è stata portata al Pronto Soccorso. Secondo l'ufficio stampa dell'Ospedale la donna non in pericolo di vita e sono stati riscontrati dei politrauma. Per sua fortuna mentre "saltava" nella corsia di sotto nessun veicolo passava in quesl momento. Non si esclude che il sinistro possa essere stato determinato dalle condizioni dell'asfalto reso viscido dalle piogge.