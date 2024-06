Ponte Felcino, mezzo pesante coinvolto in un incidente stradale: disagi sulla E45

Continuano i disagi sulla E45 nell'area di Perugia Nord in direzione Terni dove il traffico dalle 10.40 di stamani il traffico è deviato dal personale Anas con uscita obligatoria alla svincolo di Ponte Felcino. Si sta lavorando per rimettere in sicurezza la carreggiata dopo un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che non è stato possibile togliere dalla strada chiamando così in casa i mezzi speciali dei Vigili del Fuoco. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi e non ci sarebbero feriti. Sul posto le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e rilevamenti per le dinamiche dell'incidente.