Ponte Felcino, rimane vittima di un incidente stradale, arriva la Polizia e scopre mezzo chilo di marijuana

Un incidente stradale doppiamente fatale per un 26enne, originario di Gubbio ma residente a Perugia: ferito al volto è costretto alle cure al Pronto Soccorso e subito dopo scatta la perquisizione a casa sua dove trovano un importante quantitativo di droga. Tutto è accaduto nel periodo di Pasqua: un incidente stradale sulla E45, in località Ponte Felcino, la Polizia interviene e scopre nell'auto del giovane, adagiati sul sedile lato passeggero, due vasetti con marijuana. A quel punto i poliziotti hanno effettuato una verifica più approfondita del veicolo rinvenendo, nascosti in un borsone, altri 15 contenitori in vetro e plastica contenenti infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di circa mezzo chilo.

Dopo le cure al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia, il 26enne è stato riaccompagnato a casa sua dove, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute altre confezioni contenenti semi di cannabis e flaconi di fertilizzante per la coltivazione. Tutto è stato sequestrato e il 26enne denunciato a piede libero per coltivazione e trasporto illecito di sostanza stupefacente.