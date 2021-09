Pietramelina, incidente stradale sulla statale Tiberina: lotta per la vita un 52enne, ferito un altro uomo

E' grave un uomo di 52 anni che ieri sera è rimasto vittima di un incidente stradale al bivio di Pietramelina. L'uomo, secondo quanto riportato dall'ufficio comunicazione dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, si trova in terapia intensiva dopo che è stato portato dal personale del 118 in codice rosso. Le sue condizioni sono state definite gravi a causa delle ferite e traumi importanti riportati. L'altro ferito è un 42enne che non ha mai destato preoccupazione da un punto di vista clinico. L'incidente ha riguardato una sola vettura - dove era all'interno i due feriti - e sulle dinamiche dell'incidente stanno indagando la polizia locale dopo l'intervento fondamentale dei Vigili del Fuoco intervenuti sulla strada statale 3 Tiberina.