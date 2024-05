Strada Pian d'Assino, violento scontro e i mezzi prendono fuoco: ferito portato via in elisoccorso

Versa in gravissime condizioni un uomo - ancora la sua identità non è stata fornita dalle forze dell'ordine - che è rimasto vittima nel tardo pomeriggio di oggi di un incidente stradale. Il ferito era alla guida di un Ape; per cause ancora da accertare c'è stato un violentissimo scontro tra il piccolo mezzo di trasposto e un'auto berlina - una Polo - sulla strada eugubina tra incrocio Colbassano e incrocio per San Pellegrino. L'incidente ha provocato addirittura un incendio che ha avvolto tutti e due i mezzi. Ad aver avuto la peggio il piccolo mezzo di lavoro che è stato completamente divorato dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gaifana che hanno evitato il peggio spegnendo tempestivamente l'incendio. Le condizioni del ferito sono subito risultate gravi e serie: è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso umbro, Nibbio, per portare l'uomo a Perugia e non si esclude che dovrà essere trasferito una volta stabilizzato in un centro specializzato. I carabinieri di Sigillo e i Carabinieri Forestali di Scheggia hanno effettuato i rilievi per capire le dinamiche dell'incidente.