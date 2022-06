Salvo per miracolo dopo un incidente sulla Perugia-Ancona: esce fuori di strada, si ribalta e viene inghiottito dai roghi

Praticamente illeso, qualche acciaccatura nulla di più, il conducente di una spider (della Mercedes) che nel tardo pomeriggio di oggi è stato protagonista di un incidente spettacolare e per fortuna senza conseguenze. Ha perso il controllo del mezzo lungo la statale 318 tra l’uscita di Casacastalda e Gubbio direzione Fabriano e dopo una serie di sbandate l'auto è finita fuori strada ribaltandosi e finendo all'interno di una folta vegetazione. La marcia dell'auto si è fermata solo grazie ai molti arbusti presenti. I Vigili del Fuoco hanno dovuto prima ripulire l'area dai rovi per arrivare al conducente che era rimasto intrappolato nell'auto. Come già detto, nonostante la presenza anche del 118, il conducente è rimasto illeso anche se un po' provato per l'incidente.