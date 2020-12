Guida per diversi chilometri contromano, provoca un incidente e prosegue: fermato perugino

E' originario di Perugia il 74enne che ieri ha provocato il caos andando contromano sulla Siena – Bettolle provocando un incidente con un mezzo che procedeva dalla direzione corretta lungo il Raccordo. L'uomo non sì è neanche fermato dopo il sinistro continuando il suo percorso contromano: è stato fermato dai Carabinieri. Solo per pura fortuna non sono stati provocati altri incidenti. Nell'unico incidente provocato è praticamente rimasta illesa la donna che era alla guida dell'auto. Oltre ai carabinieri sul posto intervenuta anche la Stradale. Dalle prime verifiche sul 74enne sarebbero emersi alcuni gravi problemi di salute.