Auto contro moto, perugina 18enne muore nello scontro

È la diciottenne Martina Socciarelli la giovane vittima dell'incidente avvenuto ieri sera, venerdì 14 aprile, a Verzegnis sulla ex provinciale 1, lungo la viabilità che porta a Sella Chianzutan, dopo l'abitato di Chiaicis.

La giovane, residente a Verzegnis, si trovava in sella a una moto che, per cause al vaglio dei carabinieri di Tolmezzo, si è scontrata con una vettura condotta da un giovane classe 2002 residente in zona. Il ventenne è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo con ferite lievi.

Martina Socciarelli, nata il 20 luglio 2004, era molto conosciuta in paese anche per la sua attività di atleta, tesserata per anni con la Libertas Tolmezzo. Il papà Giuliano Socciarelli è originario di Perugia, dove la ragazza è nata, mentre la mamma – Cristiana Perrone – è nativa di Brindisi.

I genitori sono entrambi agenti di polizia penitenziaria. A seguito dell'incidente e del decesso della giovane, è stato deciso di cancellare la competizione motoristica Verzegnis-Sella Chianzutan, in programma nella fine settimana e che si sarebbe dovuta svolgere proprio lungo la strada dove si è verificata la tragedia. La piangono papà