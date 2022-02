Perugia, un uomo e una donna investiti da un'auto: ricoverati entrambi in prognosi riservata

Un 75enne e una 45enne sono stati investiti da un'auto a Perugia e ora sono ricoverati con prognosi riservata all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove sono stati trasportati in codice rosso dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi (intorno alle ore 16) in Strada delle Selvette, vicino alle frazioni di Ripa e Pianello. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto e gestire il traffico.

(articolo in aggiornamento)