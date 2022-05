Perugia, travolto mentre cammina sul marciapiedi, 15enne grave in ospedale

Un ragazzino di 15 anni è stato investito ieri mentre passeggiava sul marciapiedi vicino casa.

L’incidente è avvenuto nella zona di Castel del Piano, come riportano i quotidiani oggi, in tarda mattinata.

Secondo i rilievi della Polizia locale, il minore stava camminando sul marciapiedi quando è stato travolto da un’autovettura, guidata da una donna di 82 anni, vicina di casa dell’investito.

A una prima ricostruzione la donna avrebbe perso il controllo del mezzo a causa del sole che l’avrebbe abbagliata, finendo fuori strada e colpendo il ragazzino. Per ricostruire la dinamica che sinistro la Polizia locale ha anche acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza attive in zona.

Sul posto, oltre alla Polizia locale che ha provveduto a denunciare la conducente, anche un equipaggio del 118 che ha trasportato il ragazzo al Santa Maria della Misericordia dove è stato ricoverato in codice rosso in Rianimazione per politrauma.