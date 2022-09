Auto finisce contro camion, schianto sulla quattro corsie

Schianto sulla E45. Secondo quanto è stato possibile apprendere, poco dopo le 14, un'auto si è scontrata contro un camion all'altezza di Solfagnano. Da accertare le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti figili del fuoco e personale del 118, attivato l'elisoccorso per facilitare il trasporto dei feriti in ospedale. Al momento, la strada è stata chiusa in entrambe le direzione per consentire di portare a termine le operazioni di soccorso.

L'incidente, come rende noto Anas, si è verificato tra le uscite di Resina e Pierantonio.

Aggiornamento ore 15.55 - Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 60 anni che è stato trasportato all'ospedale di Perugia dove si trova ricoverato in gravi condizioni a causa dei traumi riportati. L'accesso al Santa Maria della Misericordia è avvenuto con il codice rosso.

Aggiornamento ore 16.31 - Lungo la E45, scrive Anas, "è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli dopo l’incidente che aveva temporaneamente bloccato il traffico tra gli svincoli di Resina e Pierantonio, avvenuto in un tratto dove la circolazione era regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori".