Incidente mortale nel perugino: travolto mentre era in bici, muore minorenne

Una ragazzino di 15 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava in bicicletta: l'impatto è stato violento e per il minorenne non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno immediatamente attivato tutte le procedure per rianimarlo ma tutto è stato vano. L'incidene mortale è avvenuto poco dopo le 12,30 di oggi nel perugino, a Ponte Valleceppi in via Barcaccia. La salma è a disposizione degli inquirenti e sarà portata all'Ospedale di Perugia. Le dinamiche al momento non sono chiare. Sul posto stanno effettuando tutti i rilievi del caso le forze dell'ordine e la polizia municipale.

(aggiornamento nel corso del giorno)