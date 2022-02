Perugia piange il dottor Sergio Cecconi: investito da un'auto, è morto in ospedale

Perugia in lutto per la morte del dottor Sergio Cecconi, 75enne chirurgo ortopedico in pensione conosciutissimo in città.

L'uomo è deceduto nella serata di ieri (martedì 1 febbraio) all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era stato trasportato in codice rosso insieme alla compagna 45enne (tuttora ricoverata in Neurochirurgia con prognosi riservata) dopo che la coppia era stata investita nel pomeriggio da un suv (guidato da un uomo) mentre passeggiava sul bordo della Strada delle Selvette, tra le frazioni di Ripa e Pianello.

Commozione e tristezza nelle parole di amici ed ex pazienti che sui social gli dedicano pensieri e ricordi, mentre la polizia locale di Perugia è ancora al lavoro per ricostruire le dinamiche dell'incidente.