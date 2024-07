Flash | Sotto il sole cocente lunga fila sulla E45 nell'area Nord di Perugia: la rabbia degli automobilisti

Da quasi due ore una lunga fila - tra Bosco e Ponte Pattoli - di auto e camion si è formata sulla E45 nell'area di Perugia Nord. Molti gli automobilisti e passeggeri in cerca di notizie utile per capire cosa sia successo e soprattutto i tempi per una ripartenza. La situazione è resa difficile per via delle alte temperature che hanno colpito il capoluogo. Il traffico, da quanto si apprende da fonti verificate, è praticamente fermo da quasi due ore in direzione di Città di Castello. Difficile al momento avere notizie e soprattutto recarsi sul luogo del presunto incidente che avrebbe coinvolto diverse auto. Non ci sono notizie ufficiali. La rabbia tra gli automobilisti sale anche perchè è impossibile fare qualsiasi manovra o recuperare bottigliette d'acqua.