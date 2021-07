STRADE Limousine finisce fuori strada e il Raccordo viene chiuso. A Fossato incidente con mistero....

Sono stati tre gli incidenti stradali che sono avvenuti il 4 luglio in provincia di Perugia. Il bilancio è di tre feriti lievi. Sul raccordo Perugia-Bettolle, questa mattina prima delle 8, una elegante limousine bianca (da cerimonia) è finita fuori strada fermandosi in un fossato fitto di vegetazione. E' accaduto all'altezza dell'uscita per Magione. Non sono rimaste coinvolte altre vetture. E' stato necessario chiudere il traffico, in entrambe le direzioni, fino a quando sono stati prestati i soccorsi al conducente - estratto dolorante ma senza ferite rilevanti - e sono terminate le operazioni di recupero del pensante e lungo mezzo.

Altro incidente spettacolare e con giallo questa mattina in località Fossato di Vico. I soccorsi sono scattati dopo la segnalazione di un passante che ha notato un'Audi A7 bianca ribaltata e fuori strada. All'arrivo di 118 e vigili del fuoco si è costatato che nessuno era presente nell'abitacolo. Conducente e passeggeri evidentemente avevano chiesto e ottenuto aiuto da esterni senza passare per le forze dell'ordine del territorio. Sull'auto sono stati effettuati dei controlli per cercare di capire cosa sia successo e chi al volante.