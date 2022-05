Perugia, incidente in galleria: sei auto coinvolte e traffico paralizzato sul raccordo

Due incidenti questa mattina sul raccordo Perugia-Bettolle e sulla E45 a Ponte San Giovanni, in direzione Roma, e traffico paralizzato.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 10 nel tratto tra la galleria Volumni e quella di Prepo. Sono 6 le auto coinvolte in un tamponamento senza feriti, ma con danni alle vetture e lunghe code che partono ormai da Collestrada.

Il secondo sinistro è avvenuto lungo la E45 a Ponte San Giovanni, in direzione Roma. Anche in questo caso non risultano feriti, ma solo danni alle vetture.

Sul posto per gestire il traffico e ripristinare la circolazione pattuglie della Polstrada e personale dell'Anas.