Scontro tra camion e auto sulla 318, donna in ospedale

Incidente lungo la 318, all'immissione sulla quattro corsie, in direzione di Gualdo Tadino. Lo scontro è avvenuto tra un camion e un'utilitaria, per cause in via di accertamento.

La conducente della vettura è rimasta ferita in maniera lieve, ma sotto choc, dopo essere stata soccorsa dai vigili del fuoco, è stata affidata al personale del 118 per le cure necessarie. In via precauzionale, la donna è stata portata in ospedale, a Branca, per accertamenti. Le sue condizioni non sembrano comunque destare preoccupazione.