Incidente in via Torelli fra una vettura e uno scooter: soccorso centauro ferito

Incidente in via Torelli fra una vettura e uno scooter. Un volo di una decina di metri, racconta un testimone. Una signora alla guida di una macchina, in uscita dal supermercato, non ha visto sopraggiungere un giovane in sella a uno scooter. Il ragazzo – uno studente in medicina – non ha potuto evitare l’impatto. Questo afferma un testimone oculare che racconta con dovizia di particolari la dinamica dell’incidente, dichiarandosi disposto ad asseverarlo.

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, il ragazzo è stato assistito da alcuni passanti e visto da un medico residente in prossimità. Ad una valutazione esterna, il giovane sembra non aver riportato danni consistenti. Se si eccettua un lamentato dolore al coccige, essendo il ragazzo volato per una decina di metri con ricaduta su questa parte del corpo.

Fortunatamente, lo studente indossava il casco che lo ha preservato da conseguenze più gravi. I soccorsi, arrivati dopo un trentina di minuti, sono consistiti in un’immobilizzazione e successivo trasporto in ospedale, per una verifica accurata degli eventuali esiti dell’incidente.