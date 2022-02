Caos sulla E45 dopo Tir intraversato, la Questura: "Ha saltato lo spartitraffico andando nella carreggiata opposta"

Poteva essere una strage e solo grazie alla fortuna e alla segnalazione a tempo di record sul potenziale pericolo agli automobilisti si è evitato il dramma. La conferma arriva direttamente dalla Questura di Perugia che ha spiegato le dinamiche del grave incidente stradale avvenuto sulla E45 all'altezza di Ponte san Giovanni. Protagonista un autostraportatore che ha perso il controllo del mezzo finendo per intraversarsi su tutta la carreggiata in direzione Cesena-Foligno. Secondo la ricostruzione della Polizia il camion stava sulla corsia opposta in direzione Roma quando ha perso il controllo ed ha saltato lo spartitraffico andando a mettersi di traverso, occupandola nella sua interezza, e restando in bilico grazie alla tenuta delle barriere laterali. "Sono stati attimi di paura - hanno spiegato dalla Questura - fortunatamente però, grazie all’immediato intervento della Polizia Stradale e dell’Anas, che hanno tempestivamente segnalato l’incidente e fatto rallentare il traffico, non sono stati coinvolti altri veicoli. Anche il conducente del camion è risultato illeso e immediatamente soccorso".