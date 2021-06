Incidente stradale nel perugino, auto sbanda e finisce contro il muro di una casa: due feriti gravi

Un brutto incidente stradale si è verificata questa notte alle 2 nel perugino dove sono rimasti gravemente feriti due persone, una delle quale era rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata liberata grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Perugia che tempestivamente hanno raggiunto il luogo del sinistro. L'auto, una berlina, per cause ancora da accertare ha iniziato a sbandare finendo contro il muro di una casa e poi rimbalzando in un campo. Il fatto è avvenuto tra Capanne e Bagnaia. I due feriti, dopo le prime cure dei sanitari, sono stati portati in codice rosso all'Osprdale di Perugia.