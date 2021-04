Tragedia sfiorata, scende per chiamare i soccorsi e la sua auto in panne viene centrata da una Punto

Grazie ad vero e proprio miracolo non c'è scappato il morto, ieri sera, sulla Perugia-Ancona nel tratto perugino di Pianello. Un'auto in panne rallenta si ferma a metà galleria per via di un guasto, poco dopo un'altra - una Punto - non si accorge dell'auto bloccata e la colpisce in pieno. Lo scontro è violento, i mezzi sono fortemente danneggiati. Per fortuna l'autista era uscito poco prima dall'abitacolo per uscire dalla galleria e chiamare i soccorsi. Lievemente ferito invece il conducente della Punto. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118.