Mattina da incubo sulla Perugia-Ancona, incidente sulla galleria a doppio senso di marcia e si blocca tutto: frontale, tre feriti

Una giornata veramente difficile per i pendolari che questa mattina intendevano prendere la Perugia-Ancona per recarsi al lavoro. Tutto il traffico è stato deviato sulla vecchia strada, nel tratto peggiore quello tra Casacastaldo-Valfabbrica, sia in direzione capoluogo che in direzione Gualdo Tadino. Il motivo della deviazione sta tutto in un grave incidente stradale avvenuto sotto la prima galleria - dove c'è il doppio senso di marcia - dove è avvenuto un frontale tra due furgoncini che hanno poi coinvolto un'altra vettura. Il tatto è avvenuto intorno alle sei della mattina.Per soccorrere i feriti e togliere i mezzi accidentati è stato necessario chiudere tutta la galleria e quindi bloccare questo tratto della Perugia-Ancona. La situazione è tornata lentamente alla normalità nelle ultime ore. Da quando si apprende dai soccorritori - sul posto 118, personale della Polizia Stradale e vigili del fuoco - ci sono tre feriti ma non si conoscono le condizioni di salute.