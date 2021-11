Incidente lungo la Perugia-Ancona, schianto tra auto e camion in galleria: donna in ospedale

Incidente lungo la Perugia-Ancona nel pomeriggio di giovedì 25 novembre. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto e un camion si sono scontrati in una galleria della superstrada, all'altezza di Fabriano in direzione Fossato di Vico. L'auto si è anche ribaltata.

La donna alla guida della Focus è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. La strada è stata momentaneamente chiusa per rimuovere il mezzo incidentato.