Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 15 gennaio a Perugia, nella zona di via del Giochetto. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Perugia, intervenuta sul posto per i rilievi, un autobus di linea e un'auto si sono scontrati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sarebbero feriti.